Negli ultimi tempi si è molto parlato di tensioni tra Chiara Ferragni e Fedez, in seguito alla fine del loro matrimonio, con voci di frecciatine e rapporti complicati. Tuttavia, è emerso che la nuova fidanzata di Fedez e Chiara Ferragni sono amiche e condividono un rapporto positivo. Questa amicizia tra le due donne ha attirato l’attenzione, lasciando da parte le tensioni di cui si era parlato in passato. La relazione tra loro sembra essere più serena rispetto alle voci circolate in precedenza.

Per mesi si è parlato soltanto di tensioni, frecciatine e rapporti complicati tra Chiara Ferragni e Fedez dopo la fine del loro matrimonio. Eppure, nelle ultime ore, un’indiscrezione inaspettata starebbe raccontando uno scenario completamente diverso. Al centro della vicenda ci sarebbe addirittura un rapporto sereno e collaborativo tra l’influencer e Giulia Honegger, attuale compagna del rapper e futura madre del suo terzo figlio. Un dettaglio che, se confermato, mostrerebbe come i vecchi attriti siano ormai stati superati nel nome della maturità e della serenità familiare. Chiara Ferragni e Giulia Honegger, il bellissimo rapporto di due donne intelligenti. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Assurdo, Chiara Ferragni e la nuova fidanzata di Fedez sono amiche: ecco il rapporto bellissimo tra le due donne

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Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato ricchissimo e potente: è più giovane ed è colombiano

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