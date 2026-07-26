I funerali di un bambino di 18 mesi si sono svolti ieri nella chiesa di Zungri, nel Vibonese. Il piccolo era stato portato mercoledì all’ospedale di Catanzaro in condizioni critiche, dopo aver iniziato a stare male all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Nel frattempo, all’asilo frequentato dal bambino si sono registrati altri contagi, e un altro bambino è stato ricoverato in ospedale.

Si sono svolti ieri nella chiesa Maria Santissima della Neve a Zungri, nel Vibonese, i funerali (in foto) di Alessio Pio, il bimbo di 18 mesi deceduto mercoledì all’ ospedale di Catanzaro dove era giunto in condizioni critiche dall’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Nel frattempo un altro bambino che, come la vittima, ha frequentato la Family Baby School di Tropea è stato trasferito in via precauzionale al presidio ospedaliero "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro dopo aver manifestato i medesimi sintomi iniziali di gastroenterite accusati da Alessio Pio. Situazione che è stata definita "sotto controllo" dall’Asp di Vibo. Il trasferimento in ospedale è stato disposto esclusivamente a scopo precauzionale, fanno sapere, così da consentire tutti gli accertamenti clinici necessari e monitorarne attentamente le condizioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Contagi all’asilo, un altro bimbo ricoverato. Ieri il funerale del piccolo deceduto a 18 mesi

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