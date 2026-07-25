Un bambino portato in ospedale in via precauzionale ha mostrato sintomi simili a quelli del bambino deceduto il 22 luglio all'asilo di Tropea. Oltre a questa, ci sono altri piccoli ricoverati nei giorni scorsi. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni attuali dei bambini o sulle cause dei sintomi. La situazione è sotto monitoraggio dalle autorità sanitarie, che stanno conducendo accertamenti per chiarire le circostanze.

Oltre a quelli già ricoverati nei giorni scorsi, c’è un altro bambino portato in ospedale in via precauzionale che ha manifestato sintomi simili a quelli del bimbo morto il 22 luglio. Il piccolo ha frequentato l’asilo nido di Tropea, insieme ad Alessio Pio, deceduto a 18 mesi. Il trasferimento al presidio ospedaliero Pugliese-Ciaccio di Catanzaro è stato disposto per consentire tutti gli accertamenti clinici necessari e monitorarne attentamente le condizioni. Un altro bambino ricoverato a Catanzaro Come riporta il Corriere della Sera, la notizia sul ricovero di un altro bambino che ha frequentato l’asilo di Tropea è stata data dal commissario straordinario dell’Asp di Vibo Valentia, Angelo Vittorio Sestito. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bimbo morto all'asilo di Tropea, un altro compagno ricoverato: cosa si sa sul caso

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