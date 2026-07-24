Un bambino di un anno e mezzo è morto nel Vibonese, mentre un altro piccolo è stato trasferito in elisoccorso. L’asilo frequentato dai bambini rimane sotto sequestro mentre proseguono gli accertamenti sul decesso di Alessio Pio, originario di Zungri. Si sospetta un possibile coinvolgimento di un batterio nel decesso del bambino. La procura ha avviato le indagini e ha disposto il sequestro dell’asilo.

Proseguono gli accertamenti sulla morte di Alessio Pio, il bambino di un anno e mezzo originario di Zungri, deceduto nei giorni scorsi e per il cui decesso si ipotizza un possibile coinvolgimento di un batterio. Nelle ultime ore un altro bambino che frequentava lo stesso asilo nido è stato trasferito in elisoccorso dall’ospedale di Tropea a quello di Catanzaro. Il piccolo avrebbe manifestato sintomi gastrointestinali simili a quelli riscontrati in altri compagni della struttura. Trentasette bambini sotto osservazione. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione che coinvolge i bambini iscritti all’asilo. In totale sono 38 i piccoli che hanno frequentato la struttura nell’ultimo mese e che vengono tenuti sotto stretta osservazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bimbo morto nel Vibonese, un altro piccolo trasferito in elisoccorso: l’asilo resta sotto sequestro

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