Consuelo, figlia dell’ex boss della Mala del Brenta, ha raccontato di aver ricevuto lettere dal carcere del padre e di portare avanti il cognome difficile. Ha affermato che, nonostante gli errori del padre, non lo ha mai abbandonato. La sua intervista è stata pubblicata nel numero di luglio di «Ponti», rivista della casa circondariale Santa Maria Maggiore di Venezia e della casa di reclusione femminile della Giudecca.

Pubblichiamo l’intervista uscita sul numero di luglio di «Ponti», la rivista della casa circondariale Santa Maria Maggiore di Venezia e della casa di reclusione femminile della Giudecca, del giornalista Massimiliano Cortivo. Consuelo ha fatto molta strada, ha sorpassato mille ostacoli e di cognome fa Maritan. Nipote di Lino, cugina di Luciano, ma soprattutto figlia di Silvano, è riuscita a non percorrere un cammino lastricato di errori, attorno a cui ruotava il suo ambiente, in favore di una strada fatta di studio e rigore. Un esempio virtuoso e una «battaglia» vinta contro i propri fantasmi e le proprie fragilità. Chi è Silvano Maritan? Che padre è stato per lei? «Sempre presente nonostante le lunghe assenze. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Consuelo, la figlia dell'ex boss della Mala del Brenta Silvano Maritan: «Quel cognome così difficile e le lettere di papà dal carcere. Ha sbagliato tanto ma non l’ho mai abbandonato»

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