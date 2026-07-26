Consuelo la figlia dell' ex boss della Mala del Brenta Silvano Maritan | Quel cognome così difficile e le lettere di papà dal carcere Ha sbagliato tanto ma non l’ho mai abbandonato
Consuelo, figlia dell’ex boss della Mala del Brenta, ha raccontato di aver ricevuto lettere dal carcere del padre e di portare avanti il cognome difficile. Ha affermato che, nonostante gli errori del padre, non lo ha mai abbandonato. La sua intervista è stata pubblicata nel numero di luglio di «Ponti», rivista della casa circondariale Santa Maria Maggiore di Venezia e della casa di reclusione femminile della Giudecca.
Pubblichiamo l’intervista uscita sul numero di luglio di «Ponti», la rivista della casa circondariale Santa Maria Maggiore di Venezia e della casa di reclusione femminile della Giudecca, del giornalista Massimiliano Cortivo. Consuelo ha fatto molta strada, ha sorpassato mille ostacoli e di cognome fa Maritan. Nipote di Lino, cugina di Luciano, ma soprattutto figlia di Silvano, è riuscita a non percorrere un cammino lastricato di errori, attorno a cui ruotava il suo ambiente, in favore di una strada fatta di studio e rigore. Un esempio virtuoso e una «battaglia» vinta contro i propri fantasmi e le proprie fragilità. Chi è Silvano Maritan? Che padre è stato per lei? «Sempre presente nonostante le lunghe assenze. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it
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