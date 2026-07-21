Ville soldi gioielli | trovato in Toscana l’ultimo tesoro di Felice Maniero boss della Mala del Brenta

In Toscana è stato rinvenuto un patrimonio appartenente a un noto boss della Mala del Brenta. Il ritrovamento include ville, orologi di valore, auto di lusso, quadri, gioielli e 90 mila euro in contanti depositati presso banche dell’Empolese. La stima complessiva del valore si aggira intorno ai due milioni di euro. La scoperta si inserisce in un’indagine di recupero di beni sequestrati a soggetti coinvolti in attività criminali.

È un pezzo del tesoro di Felice Maniero, il boss, celeberrimo ai suoi tempi, fra gli Anni 80 e 90, della Mala del Brenta. Due milioni di valore in ville, orologi preziosi, auto di lusso, quadri, gioielli e 90 mila euro in contanti depositati in banche dell’Empolese. Ora è tutto proprietà dello Stato, dopo la confisca disposta dal tribunale di Venezia, ma ancora del mitico bottino, che in origine, secondo le dichiarazioni dello stesso bandito poi pentito, ammontava a ben 33 milioni, manca la fetta più grossa. Intanto, però il nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza, con la collaborazione dei comandi provinciali delle Fiamme... 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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