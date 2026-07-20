I finanzieri del Nucleo speciale polizia valutaria, insieme ai comandi provinciali di Venezia e Firenze, hanno confiscato beni riconducibili all’ex boss della Mala del Brenta. Il patrimonio sequestrato ammonta a circa 2 milioni di euro. L’operazione si inserisce in un’indagine volta a smantellare reti criminali e a recuperare beni illecitamente accumulati. La confisca riguarda immobili, conti correnti e altri beni di proprietà dell’indagato.

I finanzieri del Nucleo speciale polizia valutaria, con il supporto dei colleghi dei Comandi provinciali di Venezia e Firenze, hanno confiscato beni per un totale di 2 milioni di euro a una persona condannata in via definitiva per aver riciclato proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero, ex capo dell’associazione criminale di stampo mafioso Mala del Brenta. Le indagini, coordinate dalla Procura di Venezia, sono scaturite proprio dalle dichiarazioni di Maniero dopo il pentimento. Grazie ad accertamenti bancari, analisi documentale, indagini tecniche, approfondimenti economico-patrimoniali, rogatorie internazionali, riscontri in loco e assunzioni a sommarie informazioni di persone informate sui fatti, è stato possibile individuare la destinazione dei proventi dei reati commessi dall’associazione mafiosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Confiscati beni legati all’ex boss della Mala del Brenta Felice Maniero. Il patrimonio ammonta a 2 milioni di euro

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