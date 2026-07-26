Con i proventi delle multe paghiamo gli stipendi alla polizia locale La proposta di Palazzo Moroni all' Anci
Le multe elevate sulle strade vengono utilizzate per pagare gli stipendi della polizia locale. La proposta di modifica normativa presentata dall’amministrazione comunale all’Anci mira a rivedere le regole sull’uso di questi fondi. Attualmente, i proventi delle multe sono destinati a coprire le spese del personale di polizia. La revisione potrebbe limitare i fondi disponibili per altri investimenti comunali, secondo quanto riferito da fonti ufficiali.
PADOVA - Un bilancio rigido che rischia di rimanere ingabbiato nei vincoli normativi invece di lasciar respirare i conti. La revisione delle norme legate all’utilizzo dei soldi entrati nelle casse comunali grazie alle multe per la violazione del codice della strada, potrebbe strozzare gli investimenti delle amministrazioni comunali. Per questo da Palazzo Moroni venerdì sera è partita una lettera indirizzata all’Anci (che in settimana aveva organizzato un incontro sul tema) con tanto di proposta di gestione diversa rispetto a quella ipotizzata. Come funziona L’articolo 208 del Codice della Strada impone un vincolo di destinazione del 50% sui verbali ordinari (quota che sale al 100% per i superamenti dei limiti di velocità, come previsto (art. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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