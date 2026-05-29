Metal detector nelle scuole a Salerno | il Comune finanzia i controlli a campione con i proventi delle multe stradali
Il Comune di Salerno finanzia controlli a campione con i proventi delle multe stradali. La Polizia municipale riceverà a breve due metal detector portatili da usare vicino alle scuole.
Salerno punta sulla prevenzione. La Polizia municipale riceverà a breve due metal detector portatili da utilizzare per la sorveglianza delle zone vicine agli istituti scolastici. La notizia, riportata dal quotidiano Il Mattino, racconta una decisione amministrativa nata per disinnescare sul nascere potenziali situazioni di pericolo tra i ragazzi. L’acquisto dei dispositivi si inserisce all’interno del programma Scuole Sicure. Per portare a termine l’operazione, affidata alla ditta Securitaly, il Comune ha speso 707,60 euro. Le risorse finanziarie utilizzate provengono in larga parte dalle multe stradali. L’articolo 208 del Codice della strada, infatti, autorizza le amministrazioni locali a reinvestire una percentuale dei proventi delle contravvenzioni per migliorare la sicurezza urbana e rafforzare i servizi di tutela. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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