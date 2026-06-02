Multe con l’autovelox proventi in calo in tutta Italia | a Palermo incassi per 4,2 milioni
Nel 2025 i proventi delle multe autovelox in Italia sono diminuiti dell’8,9% rispetto all’anno precedente. A Palermo, gli incassi sono stati di circa 4,2 milioni di euro. In generale, tutto il paese ha registrato un calo delle entrate derivanti dalle multe elevate tramite autovelox.
Nel 2025 le multe stradali elevate tramite autovelox hanno subito una battuta d’arresto, con i proventi delle principali città italiane diminuiti del -8,9% rispetto all’anno precedente. Lo afferma il Codacons, che ha realizzato uno studio sulla base della rendicontazione che, entro il 31 maggio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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