Multe con l’autovelox proventi in calo in tutta Italia | a Palermo incassi per 4,2 milioni

Da palermotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2025 i proventi delle multe autovelox in Italia sono diminuiti dell’8,9% rispetto all’anno precedente. A Palermo, gli incassi sono stati di circa 4,2 milioni di euro. In generale, tutto il paese ha registrato un calo delle entrate derivanti dalle multe elevate tramite autovelox.

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Nel 2025 le multe stradali elevate tramite autovelox hanno subito una battuta d’arresto, con i proventi delle principali città italiane diminuiti del -8,9% rispetto all’anno precedente. Lo afferma il Codacons, che ha realizzato uno studio sulla base della rendicontazione che, entro il 31 maggio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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