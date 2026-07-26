Gli agenti hanno scoperto una dose di cocaina grazie al fiuto di un’unità cinofila, che ha portato alla denuncia di due uomini. Uno di loro, di 60 anni, è stato trovato in possesso di un coltello. La droga è stata consegnata spontaneamente agli agenti. Inoltre, sono state elevate numerose sanzioni amministrative a carico di locali pubblici.

CITTÀ DI CASTELLO Una dose di cocaina consegnata spontaneamente agli agenti dopo il fiuto dell’unità cinofila, due uomini denunciati di cui uno di 60 anni con un coltello e una pioggia di sanzioni amministrative a carico dei locali pubblici. È questo il bilancio dei recenti controlli interforze che hanno interessato il territorio di Città di Castello. L’operazione rientra nel piano di prevenzione e controllo promosso dal questore di Perugia, Dario Sallustio, che ha visto operare in sinergia le volanti del Commissariato di Città di Castello, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale e la squadra cinofila di Ancona. Nel dettaglio degli... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Con droga e coltello. Due denunciati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Napoli, controlli del Primo Maggio: 12enne armato di coltello tra i denunciati

Notizie e thread social correlati

Paladina, in auto con 300 grammi di droga: un giovane in manette, altri due denunciatiIl 20 maggio, durante un controllo stradale, agenti di Polizia Locale hanno arrestato un giovane trovato in possesso di circa 300 grammi di droga.

A spasso con coltello, passamontagna (nonostante i 35°) e droga: nei guai due giovanissimiLunedì sera, i carabinieri di Muggiò hanno fermato due giovani che passeggiavano con un coltello, un passamontagna e della droga.

Temi più discussi: Con droga e coltello. Due denunciati; Cesenatico, in spiaggia con ketamina, ecstasy e un coltello: denunciato un 23enne. Due fogli di via; Armi da guerra nei boschi della droga; Sorpreso con droga e un coltello: scatta foglio di via.

#Castellammare - Gragnano. Controlli a tappeto, un denunciato e due segnalati per droga I carabinieri identificano 137 persone e controllano 54 veicoli. Otto multe per circa 12mila euro e un 47enne denunciato con un coltello di 22 centimetri. Leggi la… x.com

Con droga e coltello. Due denunciatiCITTÀ DI CASTELLO Una dose di cocaina consegnata spontaneamente agli agenti dopo il fiuto dell’unità cinofila, due uomini denunciati ... lanazione.it

Cesenatico, ketamina, cocaina rosa e coltello nel borsello: bloccati due giovani a VillamarinaUn piccolo market della droga nello zaino, compresa la pericolosa cocaina rosa, e un coltello a serramanico pronti all’uso. È quanto i poliziotti ... corriereromagna.it