Lunedì sera, i carabinieri di Muggiò hanno fermato due giovani che passeggiavano con un coltello, un passamontagna e della droga. Uno dei due, 18 anni e residente a Camparada, è stato denunciato per porto abusivo di arma da taglio. Nonostante i 35 gradi, i ragazzi indossavano il passamontagna. Non sono stati segnalati altri dettagli sui loro comportamenti o eventuali conseguenze ulteriori.

Monza – A spasso con coltello, passamontagna e droga. Ragazzini terribili quelli in cui si sono imbattuti i carabinieri l’altra sera. Era lunedì quando i carabinieri della Stazione di Muggiò hanno denunciato in stato di libertà un 18enne, residente a Camparada, in quanto ritenuto responsabile di porto abusivo di arma da taglio. Nella stessa circostanza hanno segnalato alla Prefettura di Monza un 16enne residente a Lissone per possesso di sostanze stupefacenti. L’operazione. L'operazione si è svolta in via Italia a Muggiò, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio disposto per il contrasto dei reati contro il patrimonio e la repressione del traffico di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A spasso con coltello, passamontagna (nonostante i 35°) e droga: nei guai due giovanissimi

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