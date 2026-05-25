Paladina in auto con 300 grammi di droga | un giovane in manette altri due denunciati

Il 20 maggio, durante un controllo stradale, agenti di Polizia Locale hanno arrestato un giovane trovato in possesso di circa 300 grammi di droga. L’uomo era in auto e non ha opposto resistenza. Altri due soggetti sono stati denunciati a seguito dell’operazione. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’attività di controllo finalizzata alla sicurezza stradale.

Nella giornata del 20 maggio, durante un controllo di routine finalizzato alla sicurezza stradale, gli agenti Comando associato di Polizia Locale di Paladina e Mozzo hanno tratto in arresto un giovane in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività è scaturita quando la pattuglia, durante gli ordinari controlli del territorio di Paladina, ha intimato l’alt a un veicolo con tre persone a bordo. Fin dai primi istanti, l’attenzione degli operatori è stata destata non solo dall’atteggiamento sospetto degli occupanti, ma anche dal forte odore di sostanza stupefacente proveniente dall’abitacolo. È stato immediato il supporto della Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Zogno per le verifiche dei precedenti di polizia tramite banca dati interforze SDI. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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