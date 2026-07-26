In piazza, alcuni manifestanti hanno lanciato oggetti contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con lacrimogeni e cariche. La polizia ha fermato diversi individui, alcuni con precedenti per atti violenti. Durante gli scontri, sono stati danneggiati negozi e veicoli parcheggiati. La violenza si è protratta per diverse ore, con manifestanti che hanno tentato di forzare i cordoni di sicurezza.

La sinistra italiana ha un problema con la violenza. Non quella degli avversari, che condanna con una velocità degna della fibra ottica. Quella dei «suoi». Lì la connessione improvvisamente cade. Arrivano i distinguo, le sfumature, le analisi sociologiche, le cause profonde. Insomma, tutto tranne la parola più semplice del vocabolario: condanna. Dopo Bologna, ecco la Val di Susa. Bombe carta, razzi, pietre, assalti alle forze dell'ordine. Agenti feriti. Il solito copione che si ripete da anni. E il solito silenzio che gli fa da colonna sonora. Perché, quando la guerriglia ha il bollino «No Tav», per una parte della sinistra diventa improvvisamente un fenomeno complesso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Compagni di silenzio. Se la sinistra assolve i violenti con il solito doppio standard

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