Ieri Srebrenica oggi Gaza | in comune il solito doppio standard dell’Occidente

Ieri a Srebrenica e oggi a Gaza, si evidenzia un diverso trattamento da parte dell’Occidente. Nel 1992, l’Italia ha vissuto un periodo di forte insicurezza a causa degli attentati di Cosa Nostra, con strade militarizzate e paura diffusa.

di Serena Poli Il 1992 è stato, per la coscienza collettiva del nostro Paese, l’anno del terrore domestico, in cui l’Italia ha tremato sotto i colpi del tritolo di Cosa Nostra, l’anno delle strade militarizzate e di un’intera nazione che annega nel terrore. Questa drammatica situazione interna ha finito inevitabilmente per assorbire tutta l’attenzione pubblica, anestetizzando lo sguardo su ciò che accadeva dall’altro lato delle nostre coste adriatiche. Avevo 16 anni, e la percezione di quel conflitto ha a lungo abitato una regione sfocata della mia memoria, all’ombra di Capaci e via d’Amelio: negli anni ho voluto colmare quel vuoto per restituire, seppur tardivamente, il mio sguardo anche a quelle vittime. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Argomenti più discussi: Srebrenica ieri. Gaza, Ucraina, Sudan, Yemen. Dove eravate allora? E dove siete adesso?; 11 luglio 1995, il genocidio di Srebrenica; Migliaia a Srebrenica a 31 anni dal genocidio, sepolte 10 vittime; Nicaragua, la Chiesa cattolica perseguitata da parte delle autorità.

Chi spara e chi si volta dall'altra parte hanno le stesse responsabilità per i genocidi di ieri e per quelli di oggi . #Srebrenica #Gaza #Sudan #Armenia #Congo #America x.com

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