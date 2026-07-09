Fratelli d’Italia ha sollevato una domanda sulla possibile reazione se Valter Lavitola fosse stato alleato di un giornalista di destra, invece che di Sigfrido Ranucci. La questione riguarda il doppio standard percepito nella sinistra sui rapporti tra giornalisti e personaggi pubblici. La domanda viene posta in modo diretto, senza risposte ufficiali, evidenziando il divario tra le reazioni a seconda dell’orientamento politico dei soggetti coinvolti.

C’è una domanda che a sinistra nessuno sembra avere troppa voglia di farsi. Ed è anche comprensibile. Ecco allora Fratelli d’Italia, con la brutalità politica delle provocazioni riuscite: che cosa sarebbe successo se Valter Lavitola fosse stato amico non di Sigfrido Ranucci, ma di un giornalista di destra? Domanda semplice, quasi elementare. E proprio per questo scomodissima. Proviamo a immaginare la scena. Lavitola amico del direttore Tommaso Cerno, di Nicola Porro, di Alessandro Sallusti, di Vittorio Feltri. O ancora di Daniele Capezzone, Maurizio Belpietro, Paolo Del Debbio, Pietro Senaldi. Sarebbe bastata una foto a cena, una telefonata, uno scambio di messaggi su Whatsapp, persino una confidenza: il plotone d’esecuzione morale già partito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Se fosse stato amico loro...". Ranucci, Lavitola e il doppio standard della sinistra sui giornalisti

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