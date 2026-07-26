Compagni di scuola | tutto quello che c’è da sapere sul film di Verdone su Rete 4

Notizia in breve

Il film “Compagni di scuola” di Carlo Verdone sarà trasmesso questa sera alle 21 su Rete 4. La pellicola narra le vicende di un insegnante e dei suoi studenti in un liceo romano. La trasmissione è prevista per il 26 luglio 2026. La trama, il cast e gli attori sono stati annunciati, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli.