Compagni di scuola | tutto quello che c’è da sapere sul film di Verdone su Rete 4

Da tpi.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il film “Compagni di scuola” di Carlo Verdone sarà trasmesso questa sera alle 21 su Rete 4. La pellicola narra le vicende di un insegnante e dei suoi studenti in un liceo romano. La trasmissione è prevista per il 26 luglio 2026. La trama, il cast e gli attori sono stati annunciati, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli.

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Compagni di scuola: trama, cast, attori, film Carlo Verdone, streaming, Rete 4. Compagni di scuola è il film in onda questa sera, 26 luglio 2026, alle ore 21.30 su Rete 4. Si tratta di un grande classico del cinema italiano diretto e interpretato da Carlo Verdone nel 1988 su un soggetto scritto da lui stesso insieme a Piero De Bernardi, Leonardo Benvenuti e Rossella Contessi. Vediamo insieme la trama e il cast. Trama. A quindici anni dalla licenza liceale un gruppo di ex studenti della stessa classe si trova nuovamente insieme. L’occasione è ghiotta per fare un bilancio del passato, con qualche voce in attivo, parecchi rimpianti, alcuni fallimenti clamorosi. 🔗 Leggi su Tpi.it

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