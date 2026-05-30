Continuavano a chiamarlo Trinità | tutto quello che c’è da sapere sul film su Rete 4

Continuavano a chiamarlo Trinità: trama, cast e streaming del film su Rete 4. Questa sera, sabato 30 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Continuavano a chiamarlo Trinità, film del 1971 diretto da E.B. Clucher. Film italiano del genere spaghetti-western, con la coppia Bud Spencer e Terence Hill, è il seguito di Lo chiamavano Trinità., interpretato dagli stessi protagonisti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. California, ‘800. Bambino, bandito robusto e rissoso, è rimasto solo, appiedato e senza munizioni dopo uno scontro a fuoco in pieno deserto. Incontra altri quattro fuorilegge e, dopo avergli elemosinato delle pallottole, li deruba di cavalli, denaro e fagioli appena cucinati, e ne colpisce uno con un pugno in testa lasciandolo offeso. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Molto arguta! È impressionante la quantità di backlash che rimedia in tempi ravvicinati, pare proprio che soccomba alle sberle di Terence Hill in Continuavano a chiamarlo Trinità... x.com

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