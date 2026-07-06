Tre di troppo | tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Canale 5

Stasera alle 21.30 su Canale 5 va in onda il film “Tre di troppo”, diretto e interpretato da Fabio De Luigi. La pellicola racconta le vicende di un uomo coinvolto in situazioni complicate legate a un terzetto di persone. Il cast include anche altri attori noti, anche se i nomi specifici non vengono menzionati. La trasmissione è prevista sulla rete principale, senza indicazioni su eventuali piattaforme di streaming.

Tre di troppo: trama, cast e streaming del film in onda su Canale 5. Questa sera, 6 luglio 2026 alle ore 21.30 va in onda su Canale 5 il film Tre di troppo, pellicola diretta e interpretata da Fabio De Luigi. Vediamo insieme la trama e il cast. Trama. Il film racconta la storia di Marco (Fabio De Luigi) e Giulia (Virginia Raffaele), una coppia che trascorre la sua vita in modo perfetto. Sono passionali, in forma, alla moda e soprattutto. senza figli. Per loro la vita di coppia può essere vissuta in due modi: all’Inferno con bambini pestiferi che rendono la vita dei genitori un incubo, portandoli all’esasperazione più totale, o in Paradiso, dove le coppie senza figli possono godersi le giornate in tranquillità, in ordine e senza urla o piagnistei. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Si può continuare a dire che va tutto bene, oppure si possono guardare i numeri. Quando in un #carcere si autorizza a dormire per terra e gli istituti penali minorili registrano un aumento del 52% delle presenze in tre anni, l’emergenza smette di essere tale e di x.com

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