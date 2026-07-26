Compagni di scuola la vera rimpatriata che ispirò Verdone | Gli tirarono pezzi di pollo

Dall’uscita di Compagni di scuola, nel 1988, si è parlato spesso dell’ispirazione principale del film di Carlo Verdone. Lo stesso regista non ha mai negato di aver preso spunto dal film Il grande freddo di Lawrence Kasdan, un classico degli anni ’80. Al tempo stesso però ha raccontato di essersi ispirato ad una vera rimpatriata del liceo alla quale partecipò anni prima, una serata triste che “finì in tragedia”, secondo il regista. In un’intervista a Quotidiano Nazionale, nel 2019, Verdone ha raccontato: “Era successo anni prima, con i miei veri ex compagni di scuola. Finì in tragedia. Tentammo in tutti i modi di assomigliare a quelli che eravamo stati con risultati penosi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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A 19 anni dall'ultima messa in onda, domenica 26 luglio, Retequattro riporta in tv #Compagnidiscuola, il film cult di #CarloVerdone, proponendolo per la prima volta in una versione restaurata in alta definizione, inedita per il pubblico televisivo. x.com

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