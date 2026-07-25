Dopo una lunga assenza dal piccolo schermo, Compagni di scuola torna in tv su Rete 4 domenica 26 luglio 2026, in prima serata, a partire dalle 21.30 circa. Per il pubblico sarà un appuntamento particolarmente significativo: il film di Carlo Verdone verrà infatti proposto per la prima volta in televisione in una versione restaurata in alta definizione. A 19 anni dall’ultima programmazione televisiva e a quasi quarant’anni dall’uscita nelle sale cinematografiche, il pubblico potrà così riscoprire una delle opere più amate e importanti della carriera di Verdone. Una commedia corale che, dietro le risate e le situazioni grottesche, racconta con amarezza il passare del tempo, le illusioni perdute e il difficile confronto tra i sogni della giovinezza e la realtà della vita adulta. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Compagni di scuola di Carlo Verdone torna in tv su Rete 4 restaurato in HD: quando va in onda

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Compagni di scuola con Carlo verdone film 1 parte

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