Carlo Verdone ha presentato la messa in onda di «Compagni di scuola» in versione restaurata in alta definizione su Rete 4, prevista per domenica 26 luglio. Ha dedicato il film a tutti coloro che hanno partecipato alla sua realizzazione, sia a chi è ancora presente, sia a chi non c'è più, sottolineando che il successo del film è anche merito loro.

«Dedicato a tutti quelli che hanno partecipato a questa avventura: a quelli che ci sono ancora, e a chi non c'è più, perché se il film è venuto bene è merito loro»: con queste parole Carlo Verdone presenta «Compagni si scuola», in onda in versione restaurata in alta definizione su Rete 4 domenica 26 luglio. «Lo potremo vedere come un film quasi di oggi - aggiunge - grazie al riprendere vita dei colori, dei contrasti». Curioso il contesto in cui Verdone lancia il video su Instagram: nella tarda serata, all'interno di casa sua, «con ombre e luci caravaggesche: qua bisogna regolare l'illuminazione perché la corrente salta ogni dieci minuti. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Verdone, su Rete 4 «Compagni di scuola» versione restaurata in alta definizione: «Dedicato a chi non c'è più»

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Compagni di scuola con Carlo verdone film 2 parte

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