como trovato sul fondo del lago il corpo del turista olandese mattheus gosseling annegato per salvare il figlio

Notizia in breve

Le ricerche del turista olandese scomparso a Menaggio si sono concluse con il ritrovamento del suo corpo sul fondale del lago di Como. La scomparsa è avvenuta dopo che l'uomo si era tuffato per soccorrere il figlio in difficoltà. La vittima aveva 45 anni e le operazioni di ricerca sono durate diverse ore prima del ritrovamento. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.