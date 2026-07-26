Como trovato sul fondo del lago il corpo del turista olandese Mattheus Gosseling annegato per salvare il figlio

Da ilgiornaleditalia.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le ricerche del turista olandese scomparso a Menaggio si sono concluse con il ritrovamento del suo corpo sul fondale del lago di Como. La scomparsa è avvenuta dopo che l'uomo si era tuffato per soccorrere il figlio in difficoltà. La vittima aveva 45 anni e le operazioni di ricerca sono durate diverse ore prima del ritrovamento. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

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Si sono concluse con il ritrovamento del corpo le ricerche del 45enne olandese scomparso a Menaggio dopo essersi tuffato per soccorrere il figlio in difficoltà Il corpo di Mattheus Gosseling, turista olandese di 45 anni, è stato trovato oggi sul fondo del lago di Como. L'uomo si era tuffato i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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