Como trovato sul fondo del lago il corpo del turista olandese Mattheus Gosseling annegato per salvare il figlio
Le ricerche del turista olandese scomparso a Menaggio si sono concluse con il ritrovamento del suo corpo sul fondale del lago di Como. La scomparsa è avvenuta dopo che l'uomo si era tuffato per soccorrere il figlio in difficoltà. La vittima aveva 45 anni e le operazioni di ricerca sono durate diverse ore prima del ritrovamento. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.
Si sono concluse con il ritrovamento del corpo le ricerche del 45enne olandese scomparso a Menaggio dopo essersi tuffato per soccorrere il figlio in difficoltà Il corpo di Mattheus Gosseling, turista olandese di 45 anni, è stato trovato oggi sul fondo del lago di Como. L'uomo si era tuffato i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Segui gli aggiornamenti su Como.
Does Aeration Release Dangerous Fish-Killing Gases
Notizie e thread social correlati
Como, trovato il corpo di Mattheus Gosseling, il turista olandese annegato nel lago a Menaggio: si era tuffato per aiutare il figlio in difficoltàIl corpo di un uomo di 45 anni è stato recuperato dai vigili del fuoco nel Lago di Como a Menaggio.
Turista olandese si tuffa nel lago di Como per salvare il figlio e non riemerge: disperso, probabilmente annegato - VIDEOUn turista olandese di 45 anni si è tuffato nel lago di Como, a Menaggio, per salvare il figlio sedicenne in difficoltà.
Trovato il corpo del turista olandese annegato a MenaggioMattheus Gosseling era stato visto inabissarsi dopo che si era tuffato per aiutare il figlio che non riusciva a raggiungere la barca ... ilgiorno.it
Ritrovato il corpo del turista olandese annegato nel lago di Como: Mattheus Gosseling si era tuffato per salvare il figlioÈ stato trovato il corpo del quarantacinquenne olandese scomparso ieri nelle acque del lago di Como a Menaggio. L'uomo si era tuffato per salvare il figlio, di 16 anni, ... ilgazzettino.it