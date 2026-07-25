Turista olandese si tuffa nel lago di Como per salvare il figlio e non riemerge | disperso probabilmente annegato - VIDEO
Un turista olandese di 45 anni si è tuffato nel lago di Como, a Menaggio, per salvare il figlio sedicenne in difficoltà. Il ragazzo è stato recuperato e sta bene, mentre l’uomo non è riemerso e le ricerche sono ancora in corso. Sono in atto operazioni di ricerca nel lago, che coinvolgono squadre di soccorso e mezzi nautici. Finora non ci sono notizie di ritrovamento dell’uomo disperso.
Padre di 45 anni si tuffa per salvare il figlio sedicenne in difficoltà nel lago di Como, ma scompare sott'acqua. Il ragazzo è salvo, proseguono le ricerche del turista, probabilmente annegato Un turista olandese di 45 anni si è tuffato nelle acque del lago di Como, in località Menaggio, e no. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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LAGO DI COMO, turista olandese si TUFFA per SALVARE il figlio e NON RIEMERGE
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