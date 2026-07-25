Turista olandese si tuffa nel lago di Como per salvare il figlio e non riemerge | disperso probabilmente annegato - VIDEO

Notizia in breve

Un turista olandese di 45 anni si è tuffato nel lago di Como, a Menaggio, per salvare il figlio sedicenne in difficoltà. Il ragazzo è stato recuperato e sta bene, mentre l’uomo non è riemerso e le ricerche sono ancora in corso. Sono in atto operazioni di ricerca nel lago, che coinvolgono squadre di soccorso e mezzi nautici. Finora non ci sono notizie di ritrovamento dell’uomo disperso.