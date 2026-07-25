Turista olandese si tuffa nel lago di Como per salvare il figlio e non riemerge | disperso probabilmente annegato - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un turista olandese di 45 anni si è tuffato nel lago di Como, a Menaggio, per salvare il figlio sedicenne in difficoltà. Il ragazzo è stato recuperato e sta bene, mentre l’uomo non è riemerso e le ricerche sono ancora in corso. Sono in atto operazioni di ricerca nel lago, che coinvolgono squadre di soccorso e mezzi nautici. Finora non ci sono notizie di ritrovamento dell’uomo disperso.

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Padre di 45 anni si tuffa per salvare il figlio sedicenne in difficoltà nel lago di Como, ma scompare sott'acqua. Il ragazzo è salvo, proseguono le ricerche del turista, probabilmente annegato Un turista olandese di 45 anni si è tuffato nelle acque del lago di Como, in località Menaggio, e no. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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LAGO DI COMO, turista olandese si TUFFA per SALVARE il figlio e NON RIEMERGE

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