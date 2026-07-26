come aiutare roggero anche senza nuove leggi

Un'azienda ha avviato un progetto per supportare un lavoratore con disabilità, senza attendere nuove normative. Sono stati adattati gli spazi di lavoro e forniti strumenti specifici per facilitare le sue attività quotidiane. L'intervento si basa su risorse interne e accordi già esistenti, senza ricorrere a modifiche legislative. La collaborazione coinvolge il personale e i responsabili, che hanno messo in campo soluzioni pratiche e immediate.

Il caso Roggero ha dato luogo, com’era prevedibile, a una serie di iniziative volte, per un verso, a estendere gli spazi di operatività della legittima difesa e, per altro verso, a escludere che sia tenuto al risarcimento dei danni chi, eccedendo i limiti della legittima difesa, abbia reagito nei confronti degli autori di determinati reati caratterizzati da violenza o minaccia.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Mario Roggero: La Verità Dietro la Sentenza Definitiva | RUVIDO 365

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Temi più discussi: La corsa del centrodestra per chiedere la grazia per il gioielliere Roggero (che non si è ancora costituito). Nordio annuncia l’avvio dell’istruttoria; Il precedente di Roggero: nel 2005 pugni e pistola in faccia al fidanzato violento della figlia; Grazie a chi ci ha dato affetto e un aiuto concreto, il messaggio dei familiari di Mario Roggero; E ora la Lega vuole candidare Mario Roggero. Persino Vannacci è più cauto.

Cogliona che invece di fare la premier ed aiutare il paese che soffre, si preoccupa di leccare i culi di Vannacci e Salvini pronti a sciacallare sulla magistratura e sull'efferato omicidio #Roggero. Ora davvero #Mattarella li bastona. La #Cassazione ha sentenziat x.com

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