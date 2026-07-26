Come aiutare Roggero anche senza nuove leggi

Da laverita.info 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'azienda ha avviato un progetto per supportare un lavoratore con disabilità, senza attendere nuove normative. Sono stati adattati gli spazi di lavoro e forniti strumenti specifici per facilitare le sue attività quotidiane. L'intervento si basa su risorse interne e accordi già esistenti, senza ricorrere a modifiche legislative. La collaborazione coinvolge il personale e i responsabili, che hanno messo in campo soluzioni pratiche e immediate.

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Il caso Roggero ha dato luogo, com’era prevedibile, a una serie di iniziative volte, per un verso, a estendere gli spazi di operatività della legittima difesa e, per altro verso, a escludere che sia tenuto al risarcimento dei danni chi, eccedendo i limiti della legittima difesa, abbia reagito nei confronti degli autori di determinati reati caratterizzati da violenza o minaccia.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Mario Roggero: La Verità Dietro la Sentenza Definitiva | RUVIDO 365

Video Mario Roggero: La Verità Dietro la Sentenza Definitiva | RUVIDO 365

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