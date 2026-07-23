Salvini in tilt e il metodo Roggero | così la destra ignora leggi e sentenze

Notizia in breve

La candidatura del gioielliere, attualmente in carcere, è stata respinta dalle autorità elettorali. La destra ha tentato di forzare le regole, ignorando le sentenze giudiziarie che impedivano la sua candidatura. Nel frattempo, il leader politico ha mostrato difficoltà nel gestire le critiche, mentre alcuni esponenti della stessa coalizione hanno continuato a promuovere la strategia di disapplicare le norme.