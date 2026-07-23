Salvini in tilt e il metodo Roggero | così la destra ignora leggi e sentenze
La candidatura del gioielliere, attualmente in carcere, è stata respinta dalle autorità elettorali. La destra ha tentato di forzare le regole, ignorando le sentenze giudiziarie che impedivano la sua candidatura. Nel frattempo, il leader politico ha mostrato difficoltà nel gestire le critiche, mentre alcuni esponenti della stessa coalizione hanno continuato a promuovere la strategia di disapplicare le norme.
Dalla impossibile candidatura del gioielliere ora in carcere alla forzatura delle regole: lo schema in tre atti della propaganda della destra. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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Il derby del trucismo tra Vannacci e Salvini. Botta e risposta sulla legittima difesa. Ma ora si contendono anche gli influencer. Di @LucaRoberto11 x.com
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Salvini in tilt ora vuole armare i pistoleri. E Vannacci lo isolaLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Salvini in tilt ora vuole armare i pistoleri. E Vannacci lo isola pubblicato il 19 Luglio 2026 a firma di Lorenzo Giarelli ... ilfattoquotidiano.it