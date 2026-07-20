senza leggi vedremo altri casi roggero

In Italia, chi reagisce a una rapina può essere condannato al carcere e dover pagare risarcimenti ai criminali o alle loro famiglie. La legge prevede sanzioni anche per chi si oppone ai banditi, con conseguenze legali e civili. Sono stati segnalati casi di persone coinvolte in situazioni di rapina che hanno subito procedimenti giudiziari o richieste di risarcimento, anche se non sono stati specificati i nomi. La situazione evidenzia un quadro legale che può portare a conseguenze severe per chi reagisce a un furto.

Da Walter Onichini a Ermes Mattielli, passando per Mario Roggero: in Italia chi reagisce a una rapina rischia il carcere e risarcimenti milionari ai criminali o ai loro familiari. Il dibattito sulla legittima difesa torna al centro della politica. Quanti sono i Mario Roggero in Italia? Cioè quanti sono gli italiani finiti in carcere e costretti a risarcire i loro carnefici per aver reagito a una rapina o a un’incursione in casa propria? A dire il vero non molti, ma anche quei pochi bastano e avanzano a far montare la rabbia e l’indignazione in tutte le persone per bene. Uno dei casi più agghiaccianti è quello di Walter Onichini, un macellaio di Legnaro, in provincia di Padova. 🔗 Leggi su Laverita.info

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