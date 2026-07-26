Un uomo di 81 anni, colpito accidentalmente da un pallone durante una partita, ha estratto un coltello e lo ha danneggiato. È stato denunciato dalle forze dell’ordine. La scena ha richiamato una frase comune tra chi ha giocato a calcio in strada: «Ragazzi, questo pallone ve lo taglio». Nessun altro ferito o danno segnalato.

Una scena che richiama una minaccia diventata quasi proverbiale tra chi è cresciuto giocando a calcio in strada: «Ragazzi, questo pallone ve lo taglio». A Randazzo, nel Catanese, però, quelle parole si sono trasformate in realtà quando un uomo di 81 anni, colpito accidentalmente da una pallonata, ha estratto un coltello a serramanico e ha squarciato il pallone davanti ai ragazzini. L'episodio è avvenuto in via Bonaventura, dove alcuni giovani stavano giocando a calcio. La reazione dell'anziano ha provocato paura e sconforto tra i piccoli calciatori e tra alcuni adulti presenti, che hanno allertato i carabinieri. L'intervento dei carabinieri I militari dell'Arma sono intervenuti poco dopo, rintracciando l'81enne nelle vicinanze del luogo dell'accaduto. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Colpito per sbaglio da un pallone, 81enne estrae un coltello e lo squarcia: denunciato nel Catanese

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