Catania il passante lo sorprende mentre ruba | lui estrae un coltello e lo minaccia arrestato
Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Catania dopo essere stato sorpreso mentre tentava di rubare un motorino. Quando un passante si è avvicinato, l’uomo ha estratto un coltello e lo ha minacciato, tentando poi di scappare.
È scattato un arresto per rapina a Catania: un uomo di 45 anni è stato sorpreso mentre cercava di rubare un motorino e, per sfuggire alla cattura, ha minacciato un passante con un coltello prima di tentare la fuga. L’arresto è stato convalidato dal giudice, che ha disposto la custodia cautelare in carcere, ritenendo l’indagato particolarmente pericoloso. I fatti: il tentato furto e la reazione del ladro Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in via Zaccà, dove gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania sono intervenuti tempestivamente dopo la segnalazione di un cittadino. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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