Eric Clapton colpito sul palco da un vinile | l’artista 81enne interrompe il concerto a Madrid

Durante un concerto a Madrid, il musicista di 81 anni è stato colpito al busto dalla copertina di un vinile lanciata dal pubblico, causando l’interruzione dello spettacolo. L’artista ha fermato la performance e si è rivolto agli spettatori, mentre gli organizzatori hanno preso le misure necessarie per gestire l’incidente. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni dell’artista dopo l’incidente.

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