Eric Clapton colpito sul palco da un vinile | l’artista 81enne interrompe il concerto a Madrid
Durante un concerto a Madrid, il musicista di 81 anni è stato colpito al busto dalla copertina di un vinile lanciata dal pubblico, causando l’interruzione dello spettacolo. L’artista ha fermato la performance e si è rivolto agli spettatori, mentre gli organizzatori hanno preso le misure necessarie per gestire l’incidente. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni dell’artista dopo l’incidente.
Eric Clapton ha interrotto il concerto di Madrid dopo essere stato colpito al busto dalla copertina di un vinile lanciata dal pubblico. Il chitarrista 81enne ha lasciato il palco senza eseguire il bis finale previsto.🔗 Leggi su Fanpage.it
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