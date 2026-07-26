Colosseo e Pantheon aperti fino a notte dal 1° agosto | tutti gli orari

Dal 1° agosto, il Colosseo e il Pantheon rimarranno aperti fino a notte. Le due attrazioni, tra le più visitate al mondo, resteranno accessibili anche dopo il tramonto, quando le temperature si abbassano e il flusso di visitatori diminuisce. L’apertura serale sarà possibile fino a nuove comunicazioni. Non sono stati annunciati cambiamenti negli orari di chiusura o eventuali restrizioni. La decisione riguarda periodi specifici dell’anno, senza indicazioni sulla durata.

Roma, 26 luglio 2026 – Quando il sole scende sui Fori Imperiali e le temperature concedono una tregua, le porte di due dei monumenti più visitati al mondo resteranno aperte. Per tutto il mese di agosto, Colosseo e Pantheon potranno essere visitati anche in orario serale, fino a quattro ore oltre la consueta chiusura. La sperimentazione partirà sabato 1° agosto e coinvolgerà a Roma i due grandi monumenti statali. A Milano sarà invece esteso l’orario del Castello Sforzesco. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Ministero della Cultura, Ministero del Turismo e Comune di Milano. Per la Capitale, il cambiamento più significativo riguarda soprattutto il Pantheon, che resterà aperto fino alle 23 quasi tutti i giorni. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Temi più discussi: Apertura serale straordinaria, dal primo agosto al via la sperimentazione: si parte con Pantheon e Colosseo; Colosseo e Pantheon aperti di sera ad agosto: gli orari delle visite straordinarie; Colosseo e Pantheon in agosto aperti di sera 4 ore in più. I visitatori: Giusto anche per altri siti, fa troppo caldo; Colosseo e Pantheon aperti di sera: la novità di agosto per vederli con i bambini al fresco.

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