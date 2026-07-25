Orari di apertura più estesi per Colosseo Pantheon e Castello Sforzesco

Da agi.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da sabato 1 agosto, il Colosseo, il Pantheon e il Castello Sforzesco resteranno aperti fino a quattro ore in più rispetto agli orari abituali. L'iniziativa coinvolge anche altri grandi monumenti e musei italiani, ed è promossa dal Ministero della Cultura, dal Ministero del Turismo e dal Comune di Milano. L'obiettivo è ampliare l'accesso al pubblico, prolungando gli orari di apertura quotidiani.

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AGI - Ministero della Cultura,  Ministero del Turismo  e  Comune di Milano  avviano da sabato 1 agosto l'iniziativa di tenere aperti ogni giorno grandi monumenti e musei italiani fino a quattro ore in più dell'orario consueto. L'esperimento durerà per tutto il mese di agosto. L'iniziativa è realizzata a Roma su monumenti statali e a Milano su monumenti civici. Nello specifico, i monumenti che seguiranno l'estensione dell'orario di apertura saranno il  Colosseo, il  Pantheon  e il  Castello Sforzesco. Obiettivi dell'iniziativa. L'obiettivo è favorire i turisti, la razionalizzazione e la gestione dei flussi, l'accesso in fasce orarie meno calde e in momenti della giornata più compatibili con gli orari lavorativi. 🔗 Leggi su Agi.it

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