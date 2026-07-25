Colosseo e Pantheon in agosto aperti di sera 4 ore in più I visitatori | Giusto anche per altri siti fa troppo caldo

Da roma.corriere.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Roma, il Colosseo e il Pantheon rimarranno aperti quattro ore in più ogni sera durante tutto il mese di agosto. La decisione è stata presa dai ministeri della Cultura e del Turismo. A Milano, invece, l’estensione oraria riguarda il Castello Sforzesco. I visitatori hanno commentato che questa scelta potrebbe essere utile anche per altri siti, specialmente con le alte temperature estive.

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A Milano sarà interessato il Castello Sforzesco, a Roma la decisione dei ministeri della Cultura e del Turismo di un'estensione oraria riguarda il Colosseo e il Pantheon, che resteranno aperti nel mese di agosto quattro ore in più. Un esperimento che ribalta l'andamento degli orari estivi, solitamente ridotti per le ferie del personale addetto. E dunque: il Colosseo nei giorni di venerdì e sabato sarà aperto straordinariamente dalle 19.45 alle 23.30; il Pantheon dalle 19 alle 23, a eccezione del giovedì. «Le aperture serali straordinarie del Colosseo e del Pantheon costituiscono un'occasione per accostarsi, in una dimensione di particolare suggestione, a due testimonianze universali della storia e dell'ingegno umano. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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