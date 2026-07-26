Collision 25.072026 Pronti a Redemption

Notizia in breve

Il 25 luglio 2026 si è svolto l'ultimo evento prima di Redemption al The Pinnacle di Nashville. La serata ha visto due incontri di qualificazione per il ladder match valido per il titolo International e un match principale tra le due campionesse e le loro sfidanti, tutte in un unico show. La card ha preparato il terreno per il prossimo pay-per-view, con incontri decisivi per le qualifiche e il titolo.