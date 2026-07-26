Collision 25.072026 Pronti a Redemption
Il 25 luglio 2026 si è svolto l'ultimo evento prima di Redemption al The Pinnacle di Nashville. La serata ha visto due incontri di qualificazione per il ladder match valido per il titolo International e un match principale tra le due campionesse e le loro sfidanti, tutte in un unico show. La card ha preparato il terreno per il prossimo pay-per-view, con incontri decisivi per le qualifiche e il titolo.
Benvenuti all’analisi di Collision, andato in scena al The Pinnacle di Nashville, Tennessee. Ultima puntata prima di Redemption, con due match di qualificazione al ladder match per la contesa al titolo International e un main event che mette di fronte le due campionesse e le rispettive sfidanti del pay-per-view. Lo show si apre con l’ingresso di Tommaso Ciampa, annunciato da Arkady Aura, mentre Tony Schiavone ci accoglie in commento insieme a Nigel McGuinness e Paul Wight. Zachary Wentz, accompagnato dagli altri Rascalz Myron Reed e Dezmond Xavier, non fa nemmeno in tempo a salire sul ring che viene accolto da una ginocchiata. Ciampa però perde tempo a punzecchiare Paul Wight al tavolo di commento e Wentz ne approfitta per reagire, prima con una PK dall’apron e poi con una moonsault dalla seconda corda fino al pavimento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
WILL OSPREAY & JON MOXLEY READY FOR REDEMPTION - AEW COLLISION JULY 25TH 2026 RESULTS
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