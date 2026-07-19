Collision 18.072026 Kevin needs to be humbled

L’evento Collision si è svolto il 18 luglio 2026 al MGM Music Hall di Boston, Massachusetts. La serata ha visto tre match titolati, tra cui Kevin Knight che ha difeso la cintura TNT in vista dello scontro con Darby Allin. Nel main event, Hikaru Shida e Queen Aminata si sono affrontate per il titolo TBS.

Benvenuti all’analisi di Collision, andato in scena dal MGM Music Hall at Fenway di Boston, Massachusetts. Una serata costruita attorno a tre match titolati, con Kevin Knight che difende la cintura TNT a pochi giorni dallo scontro con Darby Allin e con Hikaru Shida e Queen Aminata a chiudere lo show nel main event per il titolo TBS. Tony Schiavone e Paul Wight (il mitico Big Show) aprono le danze al tavolo di commento, con Wight che si presenta come il suo “Captain Insano”. Arkady Aura è la ring announcer della serata. Schiavone annuncia subito che sul piatto ci sono tre titoli in palio. Jack Perry vs Nick Wayne (3,5 5) Avvio all’insegna della lotta pura, poi Perry prende in mano il match spedendo Wayne all’esterno e martellandolo di chop contro le barriere. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Collision 18.07.2026 Kevin needs to be humbled

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