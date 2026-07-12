Collision 11.072026 Chi è Hangman senza il titolo mondiale?

Notizia in breve

Il 11 luglio 2026 si è tenuto l’evento Collision al Berglund Center di Roanoke, Virginia. Nella serata, Hangman Adam Page è tornato nella sua regione senza il titolo mondiale, mentre sono stati disputati due match per i titoli ROH e TBS. Nel main event, Mark Davis ha difeso con successo il titolo National contro Speedball Mike Bailey.