Collision 11.072026 Chi è Hangman senza il titolo mondiale?
Il 11 luglio 2026 si è tenuto l’evento Collision al Berglund Center di Roanoke, Virginia. Nella serata, Hangman Adam Page è tornato nella sua regione senza il titolo mondiale, mentre sono stati disputati due match per i titoli ROH e TBS. Nel main event, Mark Davis ha difeso con successo il titolo National contro Speedball Mike Bailey.
Benvenuti all’analisi di Collision, andato in scena dal Berglund Center di Roanoke, Virginia. Una puntata che segna il ritorno di Hangman Adam Page nella sua terra, con due title match tra ROH e TBS e un main event che vede Mark Davis difendere il titolo National contro Speedball Mike Bailey. Lo show si apre con Tony Schiavone e Nigel McGuinness al commento che introducono un video riassuntivo di Dynamite: Beach Break, dove Kenny Omega ha sconfitto MJF conquistando il titolo mondiale AEW. Tony Schiavone sale sul ring e presenta il ritorno di Hangman Adam Page, accolto dai cori “welcome back” del pubblico. Page racconta di essere diventato un... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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AEW Collision Results 7/11 - Three Titles On The Line, Hangman Adam Page ReturnsThis is Wrestling Inc.'s live coverage of AEW Collision emanating from the Berglund Center in Roanoke, Virginia. wrestlinginc.com
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