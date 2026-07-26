A Colico, la galleria Monte Piazzo è stata riaperta con corsie ridotte, causando rallentamenti nel traffico. Diversi incidenti si sono verificati durante il fine settimana, complicando ulteriormente la circolazione. Un acquazzone improvviso ha aggravato la situazione, rendendo più difficile il transito di migliaia di turisti e automobilisti. La presenza di riduzioni di corsie e le condizioni meteorologiche hanno contribuito a creare lunghe code e disagi lungo le principali vie di accesso.

Colico (Lecco), 26 luglio 2026 - La galleria Monte Piazzo di nuovo a scartamento ridotto a Colico, diversi incidenti, un acquazzone improvviso, il traffico inteso. È il primo vero controesodo estivo difficoltoso per migliaia di turisti e villeggianti di ritorno verso casa dalle montagna della Valtellina e dal lago di Como. Rallentamenti e code si registrano soprattutto a Colico, in direzione di Lecco e Milano. Galleria Monte Piazzo ridotta. La canna nord della galleria Monte Piazzo è chiusa dopo il sequestro dei magistrati della procura della Repubblica di Lecco, in seguito all' infortunio sul lavoro che lunedì scorso è costato la vita a Sylvester Tegang, l’operaio di 27 anni del Camerun schiacciato da una parete di contenimento che stava installando all'interno del tunnel. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Colico, rientro a ostacoli per migliaia di turisti tra riduzioni di corsie e rallentamenti

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