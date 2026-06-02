Aquafan apre la stagione | migliaia di turisti tra novità e divertimento
Aquafan ha aperto la stagione con migliaia di visitatori, portando novità e divertimento. Sono state inaugurate nuove aree tematiche dedicate all’evoluzione umana. Durante il festival Maxibon Music Wave, sono stati annunciati gli artisti protagonisti. La giornata ha visto numerosi turisti entrare nel parco, con grande afflusso di pubblico. Le nuove attrazioni e le performance musicali hanno attirato l’attenzione dei presenti. La stagione si è aperta con grande partecipazione e entusiasmo.
? Domande chiave Quali sono le nuove aree tematiche dedicate all'evoluzione umana?. Chi saranno gli artisti protagonisti del festival Maxibon Music Wave?. Come cambieranno le serate estive con gli eventi The Long Sunset?. Cosa nasconde la misteriosa grotta di Speleos nel nuovo parco?.? In Breve Nuove aree tematiche Genesis e Speleos inaugurano l'esperienza immersiva Oltremare 2.0. Festa scolastica programmata per il 7 giugno per studenti e insegnanti. Festival Maxibon Music Wave previsto per i mesi di luglio e agosto. Aperture prolungate The Long Sunset fissate il 9, 23 luglio e 6, 20 agosto. L’estate di Aquafan parte all’alba con l’arrivo di migliaia di visitatori sulla collina di Riccione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
I PARCHI OLTREMARE 2.0 E AQUAFAN A RICCIONE 2026
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