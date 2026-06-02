Aquafan apre la stagione | migliaia di turisti tra novità e divertimento

Notizia in breve

Aquafan ha aperto la stagione con migliaia di visitatori, portando novità e divertimento. Sono state inaugurate nuove aree tematiche dedicate all’evoluzione umana. Durante il festival Maxibon Music Wave, sono stati annunciati gli artisti protagonisti. La giornata ha visto numerosi turisti entrare nel parco, con grande afflusso di pubblico. Le nuove attrazioni e le performance musicali hanno attirato l’attenzione dei presenti. La stagione si è aperta con grande partecipazione e entusiasmo.