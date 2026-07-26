L’attaccante che ha eliminato l’Italia in Bosnia ha segnato contro Pirlo, che resta in attesa di un esito ancora incerto. Nel frattempo, le polemiche sull’agenzia di scommesse russa di cui l’allenatore è testimonial alimentano tensioni sul suo ruolo come commissario tecnico. Pirlo aspetta notizie, mentre la situazione legale e le controversie legate all’agenzia continuano a creare nervosismo.

Pirlo resta in attesa. Un'attesa piena di incertezze e resa nervosa dalle polemiche legate a Fonbet, agenzia di scommesse russa di cui l'allenatore è testimonial e che starebbe facendo mettendo in discussione il suo approdo come ct. Un'attesa che ha riservato a Pirlo anche un piccolo scherzo del destino che di certo non sarà passato inosservato., Lo United Fc allenato da Pirlo, infatti, ha subito gol in amichevole da Haris Tabakovic: un nome che potrebbe non suonare familiare, ma che pochi mesi fa ha messo in ginocchio l'Italia calcistica segnando il gol dell'1-1 tra la bosnia e gli azzurri, dando il via alla debacle della nazionale a Zenica. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Coincidenze o destino? Pirlo prende gol dall'attaccante che ha eliminato l'Italia in Bosnia

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