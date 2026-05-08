L’Inter sta pianificando il mercato e potrebbe puntare su un attaccante che, secondo alcune fonti, piace anche alla Juventus. Questo giocatore ha segnato circa 20 gol nella stagione precedente e rappresenta un obiettivo di lunga data per entrambe le squadre. Le trattative sono in corso e si attendono sviluppi nelle prossime settimane, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

di Bruno De Santis L’Inter può andare su un attaccante che piace alla Juventus e che garantirebbe almeno 20 gol a stagione L’ Inter si sta muovendo in anticipo e il prossimo mercato potrebbe portare parecchie sorprese davanti. A Milano hanno capito una cosa molto semplice: non si può continuare a chiedere sempre tutto agli stessi uomini senza iniziare a preparare il futuro dell’attacco. Lautaro resta il punto fermo, Thuram pure, come Esposito e Bonny, ma qualcosa di diverso dovrà essere inserito nella rosa. Ed è qui che torna forte un nome che piace parecchio anche alla Juventus. I bianconeri lo seguono da tempo, soprattutto perché cercano un giocatore capace di creare superiorità, saltare l’uomo e portare gol senza diventare per forza il centro assoluto della squadra.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ma quale Juve, lo prende l’Inter: attaccante da 20 gol

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