Il Comune di Codogno ha incontrato i residenti del rione San Giorgio al Parco Zinghetto, con la presenza del sindaco e altri rappresentanti dell’amministrazione. L’incontro si è concentrato sulle criticità del quartiere, con l’obiettivo di ascoltare le richieste e fornire risposte concrete. Si tratta di una tappa del tour nei quartieri organizzato dall’amministrazione comunale. Durante l’evento sono stati affrontati temi relativi ai lavori pubblici e alle problematiche locali.

Codogno (Lodi) – Ascolto e risposte sulle criticità del rione San Giorgio. Si è svolta ieri al Parco Zinghetto la tappa del tour nei quartieri con il sindaco Francesco Passerini, il vicesindaco Raffaella Novati, l’assessore ai Lavori pubblici Luigi Mori e i consiglieri Rosi Rossetti e Angelo Bergamaschi. Un momento di confronto ravvicinato con i residenti del rione San Giorgio, utile per tracciare la rotta sui grandi cantieri e soprattutto per raccogliere le segnalazioni di chi il quartiere lo vive ogni giorno. L’incontro si è aperto con una panoramica sui grandi interventi: dai lavori in piazza Cairoli al sottopasso di viale Borsa fino all’avvio del cantiere per la nuova rotonda tra viale Resistenza e via Cattaneo, previsto per fine agosto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Codogno, tra promesse e richieste: il Comune incontra i residenti

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