Italiani in fila alla Caritas di Codogno | boom di richieste d’aiuto per pagare le bollette e per chiedere il pacco alimentare

Notizia in breve

Nel 2025, i cittadini italiani sono stati la maggior parte delle persone che hanno richiesto aiuti economici alla Caritas di Codogno. Molti si sono presentati in fila per chiedere assistenza nel pagamento delle bollette e per ricevere pacchi alimentari. La relazione sulle attività dell’anno scorso evidenzia un aumento delle richieste di sostegno, con un incremento delle persone che si rivolgono ai servizi di assistenza sociale.