Italiani in fila alla Caritas di Codogno | boom di richieste d’aiuto per pagare le bollette e per chiedere il pacco alimentare
Nel 2025, i cittadini italiani sono stati la maggior parte delle persone che hanno richiesto aiuti economici alla Caritas di Codogno. Molti si sono presentati in fila per chiedere assistenza nel pagamento delle bollette e per ricevere pacchi alimentari. La relazione sulle attività dell’anno scorso evidenzia un aumento delle richieste di sostegno, con un incremento delle persone che si rivolgono ai servizi di assistenza sociale.
Codogno (Lodi), 23 luglio 2026 – I cittadini italiani rappresentano la quota più significativa tra chi riceve aiuti economici diretti. È questo il dato più significativo dall’analisi della relazione sulle attività del 2025 del Gruppo Volontari Caritas Codogno. Grazie all’impegno di 50 volontari operativi, l’associazione si conferma un pilastro fondamentale nel contrasto alle fragilità del territorio. L’impatto della crisi sulle famiglie del territorio è evidente nei dati delle erogazioni dirette: l’anno scorso sono stati effettuati 222 interventi a favore di 37 famiglie bisognose, per un valore di più di 11.590 euro. Sebbene la cifra totale sia in leggero decremento rispetto al 2024 ( 13. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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