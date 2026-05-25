Viale Ceccarini ultimi lavori per aprire il nuovo tratto | summit tra Comune e residenti

Notizia in breve

I lavori di riqualificazione di viale Ceccarini sono in fase di completamento, con gli ultimi interventi in corso. La data di apertura del nuovo tratto è prevista secondo i tempi stabiliti. Lunedì si è svolto un incontro tra l’amministrazione comunale, tecnici, responsabili del cantiere, operatori economici e residenti della zona interessata. Durante l’incontro si sono condivise informazioni sullo stato dei lavori e sui prossimi passaggi.