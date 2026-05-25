Viale Ceccarini ultimi lavori per aprire il nuovo tratto | summit tra Comune e residenti
I lavori di riqualificazione di viale Ceccarini sono in fase di completamento, con gli ultimi interventi in corso. La data di apertura del nuovo tratto è prevista secondo i tempi stabiliti. Lunedì si è svolto un incontro tra l’amministrazione comunale, tecnici, responsabili del cantiere, operatori economici e residenti della zona interessata. Durante l’incontro si sono condivise informazioni sullo stato dei lavori e sui prossimi passaggi.
Procedono secondo i tempi previsti i lavori di riqualificazione di viale Ceccarini. È quanto emerso dall’incontro che si è svolto lunedì (25 maggio) tra l’amministrazione comunale, i tecnici incaricati, i responsabili del cantiere, gli operatori economici e i residenti della zona interessata. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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