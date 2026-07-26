Il brano più ascoltato della settimana è “Partenope” di Merk & Kremont. La classifica radio di questa settimana vede al secondo posto Tommaso Paradiso, che si unisce ai Pinguini Tattici Nucleari e ai Merk & Kremont sul podio. La settimana numero trenta del 2026 registra questa nuova top posizione, con gli altri artisti che completano la classifica.

La Classifica Radio della settimana numero trenta del 2026 elaborata da Earone, ha una nuova numero uno su un podio nel quale arriva Tommaso Paradiso che raggiunge i Pinguini Tattici Nucleari e Merk & Kremont. Rientra in top ten alla #10 (dalla #11), Francesco Gabbani con Summer Funk: presente da undici settimane in classifica, il nuovo singolo del cantautore toscano è stato firmato con il fratello Filippo, Nicolò Provenzano e Sebastiano Carrara. Tra groove coinvolgente e parole taglienti, la canzone mette in scena il contrasto tra apparenza e autenticità, tra desiderio di successo e bisogno di ritrovare sé stessi. Dracula di Tame Impala nella nuova versione con Jennie delle Blackpink, scende dalla #5 alla #9: pubblicato lo scorso ottobre, il singolo ha raggiunto la #2 nella week25 (18 giugno). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Classifica Radio, “Partenope” di Merk & Kremont è il brano più ascoltato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Merk & Kremont conquistano l’estate: “Partenope” feat. Serena Brancale e The Kolors è il brano più trasmesso dalle radio italianeIl brano “Partenope” di Merk & Kremont con Serena Brancale e The Kolors è il più trasmesso dalle radio italiane nella settimana dal 17 al 23 luglio...

Leggi anche: Classifica Radio, “Runway” di Lady Gaga e Doechii è il brano più ascoltato

Temi più discussi: Classifica Radio 2026, settimana 30: primi Merk & Kremont con Serena Brancale e The Kolors con Partenope; Merk & Kremont, Brancale, The Kolors: Partenope è il brano più passato; Merk & Kremont feat. Serena Brancale e The Kolors con Partenope salgono al comando della Classifica AirPlay Radio Settimanale a cura di EarOne; Classifica Radio 2026, settimana 29: Pinguini Tattici Nucleari primi con Scusa Sorry Lo siento.

Merk & Kremont feat. Serena Brancale e The Kolors con Partenope salgono al comando della Classifica AirPlay Radio Settimanale a cura di EarOne x.com

Classifica radio EarOne settimana 29/2026: Pinguini Tattici Nucleari in vetta con Sorry Scusa Lo SientoClassifica radio EarOne settimana 29/2026 (10-16 luglio): Pinguini Tattici Nucleari primi con Sorry Scusa Lo Siento, balzo di Emma e Fabri Fibra. La top 10 ... lifestyleblog.it

Classifica radio Italia aggiornata: le canzoni più trasmesse alla prima metà di luglioScopri la nuova classifica radio italiana. Pinguini Tattici Nucleari restano in vetta, salgono Partenope e Flamenco Paranoia. voto10.it