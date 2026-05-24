La Classifica Radio stilata da Earone elaborata sui dati della settimana dal 15 al 21 maggio ha una nuova numero ed un podio rinnovatissimo, nel quale figurano Pinguini Tattici Nucleari, The Kolors, Lady Gaga e Doechii. Alla #10 in discesa dalla #8, troviamo Madame e Marracash con Volevo Capire: il quarto singolo estratto da Disincanto è un botta e risposta con il rapper siculo-meneghino, che diventa una potente riflessione su vulnerabilità, resilienza e autenticità, capace di unire introspezione emotiva e racconto di forza personale, tra fragilità e determinazione. Dopo tre settimane dalla sua release, Bring Your Love di Madonna con il feat. di Sabrina Carpenter entra in top ten, raggiungendo la #9 (dalla #11). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Classifica Radio, “Runway” di Lady Gaga e Doechii è il brano più ascoltato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Only REAL Little Monsters Can Guess These Lady Gaga Songs! (Including MAYHEM 2025 and Runway 2026)

Notizie e thread social correlati

Lady Gaga e Doechii hanno unito le forze per il brano “Runway”, parte della colonna sonora de “Il diavolo veste Prada 2”Lunedì 6 aprile, la 20th Century Studios ha annunciato ufficialmente che Lady Gaga e Doechii hanno collaborato per il brano “Runway”, che farà parte...

Lady Gaga e Doechii, online il videoclip di “Runway”È stato reso disponibile online il videoclip di “Runway”, brano interpretato da Lady Gaga e Doechii.

Temi più discussi: EarOne Airplay TV per passaggi: I brani più trasmessi in TV; Lady Gaga e Doechii con Runway salgono al comando della Classifica AirPlay Radio Settimanale a cura di EarOne; Airplay Radio Italia: Lady Gaga conquista la vetta, boom dei Pinguini Tattici Nucleari; Audiradio Q1 2026: RTL 102.5 ancora prima radio d’Italia, Radio 105 conquista il quarto d’ora.

Lady Gaga e Doechii con Runway salgono al comando della Classifica AirPlay Radio Settimanale a cura di EarOne x.com

Classifica radio, Runway di Lady Gaga e Doechii è il brano più ascoltatoLa Classifica Radio stilata da Earone elaborata sui dati della settimana dal 15 al ... msn.com

Classifica radio 15-21 maggio 2026: Lady Gaga e Doechii al numero uno con Runway, debutto al secondo posto per i Pinguini Tattici NucleariLady Gaga e Doechii primi nella classifica EarOne airplay con Runway. Debuttano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Top 10 settimana 21/2026. lifestyleblog.it