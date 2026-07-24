Il brano “Partenope” di Merk & Kremont con Serena Brancale e The Kolors è il più trasmesso dalle radio italiane nella settimana dal 17 al 23 luglio 2026, secondo la classifica EarOne Airplay.

L’estate 2026 ha il suo nuovo tormentone radiofonico. “Partenope”, il singolo di Merk & Kremont feat. Serena Brancale & The Kolors, conquista il primo posto della classifica EarOne Airplay, risultando il brano più trasmesso dalle radio italiane nella settimana dal 17 al 23 luglio 2026. Il singolo, già disponibile su tutte le piattaforme digitali per Atlantic Records ItalyWarner Music Italy, si conferma una delle hit protagoniste della stagione estiva, grazie a un mix irresistibile di elettronica, funk e pop. Un incontro tra Milano e il Sud. Con “Partenope” Merk & Kremont firmano il loro grande ritorno discografico unendo il proprio sound dance internazionale con l’energia dei The Kolors e la voce inconfondibile di Serena Brancale, una delle artiste più originali e trasversali della scena musicale italiana contemporanea. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Merk & Kremont conquistano l’estate: “Partenope” feat. Serena Brancale e The Kolors è il brano più trasmesso dalle radio italiane

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