Classifica Mondiale costruttori F1 2026 | la Ferrari recupera un punticino sulla Mercedes

Dopo il Gran Premio di Ungheria, la classifica mondiale dei costruttori di Formula 1 vede la Mercedes ancora in testa. La Ferrari ha guadagnato un punto rispetto alla scuderia tedesca, riducendo leggermente il divario. La gara si è svolta sul circuito dell’Hungaroring, senza modificare le prime posizioni della classifica. La Mercedes mantiene il primo posto, mentre la Ferrari si avvicina con un punteggio leggermente superiore rispetto alla precedente.

La Mercedes si conferma al comando del Mondiale F1 costruttori al termine del GP di Ungheria, tappa del campionato andata in scena sul circuito dell’Hungaroring. Kimi Antonelli ha chiuso in terza posizione sul tracciato magiaro, rendendosi protagonista di una splendida rimonta dalla settima casella sulla griglia, mentre il suo compagno di squadra George Russell ha terminato in settima piazza. La Ferrari è riuscita a recuperare un punto nei confronti delle Frecce d’Argento, grazie al quarto posto di Charles Leclerc e alla quinta posizione di Lewis Hamilton. La Scuderia di Maranello si è avvicinata alla scuderia anglo-tedesca, ma il distacco è tutt’altro che contenuto, visto che stiamo parlando di 72 lunghezze. 🔗 Leggi su Oasport.it

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F1 2026 PREDICTION MONDIALE COSTRUTTORI - Ferrari VS Mercedes

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