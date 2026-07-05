Classifica Mondiale costruttori F1 2026 | la Ferrari guadagna tanti punti sulla Mercedes

Da oasport.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo il Gran Premio di Gran Bretagna, nona tappa del campionato di Formula 1, la classifica mondiale costruttori mostra un aumento di punti per la Ferrari, che si avvicina alla Mercedes. La Mercedes mantiene la leadership generale, mentre la Ferrari ottiene un incremento significativo di punti rispetto alla scorsa gara. La gara si è svolta sul circuito di Silverstone.

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La Mercedes si conferma al comando del Mondiale F1 costruttori al termine del GP di Gran Bretagna, nona tappa del campionato andata in scena sul circuito di Silverstone. Le Frecce d’Argento hanno guadagnato 18 punti grazie al secondo posto di George Russell, mentre Kimi Antonelli, leader della classifica piloti, ha incamerato un pesante zero e non ha dunque potuto contribuire al bottino della scuderia anglo-tedesca in occasione di questo appuntamento. La Ferrari ha recuperato parecchi punti nei confronti della Mercedes grazie alla vittoria di Charles Leclerc e al terzo posto di Lewis Hamilton, portandosi a 78 lunghezze di ritardo dalla vetta. La McLaren si è confermata la terza forza della stagione, mentre la quarta piazza è in favore della Red Bull. 🔗 Leggi su Oasport.it

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F1 2026 PREDICTION MONDIALE COSTRUTTORI - Ferrari VS Mercedes

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