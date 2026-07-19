La Mercedes si conferma al comando del Mondiale F1 costruttori al termine del GP del Belgio, tappa del campionato andata in scena sul circuito di Spa-Francorchamps. Kimi Antonelli ha vinto la gara su uno dei tracciati più iconici del calendario e ha portato a casa 25 punti, ma il suo compagno di scuderia George Russell è finito nella ghiaia e ha incassato uno zero pesantissimo. La Ferrari è riuscita a recuperare cinque punti nei confronti delle Frecce d’Argento, grazie al secondo posto di Charles Leclerc (18 punti) e alla quarta piazza di Lewis Hamilton (12 punti). La Scuderia di Maranello si è avvicinata alla scuderia anglo-tedesca, ma il distacco è tutt’altro che contenuto, visto che stiamo parlando di 73 lunghezze. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Classifica Mondiale costruttori F1 2026: la Ferrari recupera punti sulla Mercedes!

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F1 2026 PREDICTION MONDIALE COSTRUTTORI - Ferrari VS Mercedes

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