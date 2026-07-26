Classifica F1 Mondiale piloti 2026 | Antonelli allunga in testa! Hamilton primo inseguitore

Kimi Antonelli ha ottenuto un terzo posto nel Gran Premio del Regno Unito 2026, disputato sull’Hungaroring. Con questa prestazione, il pilota mantiene il vantaggio nella classifica mondiale di Formula 1, allungando il distacco dagli inseguitori. Hamilton si trova al secondo posto in graduatoria, distante di conseguenza. La gara si è svolta sul circuito dell’Hungaroring e ha visto Antonelli salire sul podio.

Kimi Antonelli ha conquistato un prezioso terzo posto nel GP del Gran Bretagna 2026, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito dell’Hungaroring. Il pilota bolognese si è reso protagonista di una prestazione di notevole spessore al volante della Mercedes, riuscendo a recuperare quattro posizioni rispetto alla griglia di partenza e guadagnando terreno sui più immediati inseguitori nella lotta per il titolo iridato, toccando un margine di 50 punti sul secondo classificato. Il 19enne italiano ha allungato al comando della classifica generale, visto che Lewis Hamilton ha chiuso in quinta piazza con la Ferrari e il suo compagno di squadra George Russell si è fermato al settimo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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